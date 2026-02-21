El Real Betis de Manuel Pellegrini no quiere soltar el acelerador y quiere seguir avanzando en la tabla de posiciones de La Liga de España.

Este sábado 21 de febrero, los “Heliopolitanos” saltarán a la cancha de La Cartuja con un objetivo claro: sumar de a tres ante el Rayo Vallecano para blindar su posición en la zona de copas europeas y seguir soñando con la Champions League.

El conjunto del “Ingeniero” llega en un momento dulce tras vencer al Mallorca, sumando 41 puntos que los mantienen en la quinta posición. Por eso, una victoria hoy significaría el tercer festejo al hilo para los béticos, un envión anímico vital para la recta final de la temporada.

Al frente estará el equipo de Vallecas, que si bien viene de un sorpresivo y contundente 3-0 sobre el Atlético de Madrid, sigue caminando por la cornisa. Con 25 unidades, el Rayo es 17° y está a solo un punto de caer en los puestos de descenso directo, por lo que rescatar algo desde Sevilla es una obligación.

Manuel Pellegrini quiere seguir haciendo historia con el Betis.

¿Dónde ver el partido en Chile?

Los fanáticos chilenos podrán seguir la acción de los nacionales en España a través de las siguientes plataformas:

Horario: 12:15 horas (Chile).

12:15 horas (Chile). Televisión: Transmisión exclusiva de ESPN 3 .

Transmisión exclusiva de . Streaming: Disponible en vivo por Disney+ Premium.

Los canales de cable según tu operador:

VTR: 153 (SD) – 842 (HD)

DTV: 622 (SD) – 1623 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) – 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) – 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) – 887 (HD)

TU VES: 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)