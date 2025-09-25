Expectación hay en España y también en Chile por el futuro de Manuel Pellegrini en el Betis, donde ya cumplió cinco años en el banco del equipo sevillano y aún no hay claridad de si continuará en la escuadra blanquiverde.

Este jueves el Ingeniero habló con Movistar+ donde fue consultado respecto a si renovará su contrato o tomará otro camino, donde una de las posibilidades podría ser la banca de la selección chilena.

Respecto a la poca claridad que hay, señaló que “bueno, pero eso no es un tema que yo tenga que conversar. Ya no nos sentaremos a conversar”.

Agregando en forma tajante que “para todos mientras antes se aclare si se sigue o no se sigue es mejor y ya veremos lo que pasa más adelante”.

Pellegrino se toma las cosas con calma afirmando que “tendremos (que conversar con la dirigencia del Betis) en un momento adecuado y por supuesto, mientras antes se haga mejor”.

Manuel Pellegrini apura la renovación en Betis.

¿Se siente feliz Manuel Pellegrini?

“Yo no puedo no estar feliz en un club que tiene tan hinchada el Betis que necesito que vivo en las calles de Sevilla, donde todo el mundo me agradece los cinco años donde yo estoy muy contento también”, indicó el Ingeniero.

Con todo, Manuel Pellegrini dejó la siguiente advertencia: “Creo que es importante saber qué futuro vamos a a tener tanto para el club como para mí”