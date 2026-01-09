Cruzeiro se metió de lleno en la historia de los fichajes. Esto porque realizará el traspaso más caro en toda la historia del fútbol de Sudamérica. Directamente desde Rusia, contratarán a nada menos que a un bicampeón de la Copa Libertadores.

Llegado desde el Zenit de la Primera División de Rusia, Gerson se transformará en el fichaje más caro en la historia del balompié sudamericano. El volante brasileño de 28 años, llegará a Belo Horizonte a cambio de la impresionante cifra de $26 millones de dólares.

“Está todo tranquilo, llega mañana a Belo Horizonte”, declaró el propietario del club, Pedro Lourenco, confirmando así la contratación del volante. El brasileño es uno de lo pretendientes de Tite, actual entrenador del “Raposa”.

Gerson llega como figura en su regreso a Brasil, habiendo ganado dos veces la Copa Libertadores con el Flamengo, en 2019 y en 2025. El formado en Fluminense salió el Mengão a mitades del 2025 para emprender rumbo a Rusia, por lo que no estuvo presente en la final de la Libertadores, pero aún así consiguió su medalla por haber sido parte del plantel.

El ex compañero de Erick Pulgar volverá al Brasileirão para disputar la Copa Libertadores en 2026. Esto porque tras finalizar terceros en la temporada pasada, el club que ganó la copa en dos ocasiones, la jugará después de 7 años, siendo en 2019 su última participación.

Gerson dejará el Zenit para llegar al Cruzeiro

El brasileño llegará con distintos pasos en Europa. Habiendo jugado en la Fiorentina, la Roma, el Olympique de Marsella y en el Zenit. Por eso es que intentará sumar toda su experiencia para volver a competir en la “Gloria Eterna”.

La compra del mediocampista superará el traspaso de Vítor Roque al Palmeiras, el cual estaba tasado en $25,5 millones de dólares y se posicionaba como la venta más cara en la historia del fútbol sudamericano.

¿Llegará a rendir en el Cruzeiro?

En sus 6 meses en Rusia, el ex Flamengo jugó apenas 15 encuentros en donde marcó 2 goles y no logró entregar asistencias. Pero aunque no sea muy destacado en anotar ni asistir, su rol en el campo de juego si marca la diferencia.

En síntesis