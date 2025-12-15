Universidad de Chile continúa buscando al sucesor de Gustavo Álvarez. Mientras la dirigencia laica negocia tal partida, la gerencia deportiva se aboca a dar con su nuevo director técnico.

Y en dicha labor, hay un nombre que suena con fuerza. ¿De quién se trata? También es argentino y está libre tras haber pasado por Europa: ese es el caso de Martín Anselmi.

Sin embargo, el novel DT trasandino no solo figura en carpeta de los azules… se reveló que Cruzeiro va por sus servicios. Así lo afirmó ESPN Brasil, entregando pormenores del interés.

“También en el radar de Cruzeiro en estos momentos está el argentino Martín Anselmi, quien tuvo éxito al mando de Independiente del Valle y dirigió al Porto en el Mundial de Clubes de la FIFA”, destacó.

Eso sí, se transparentó que no es la única opción para la escuadra de Belo Horizonte. El candidato principal es Tite y tras él asoma como alternativa el uruguayo Paulo Pezzolano.

Martín Anselmi no solo está en la órbita de Universidad de Chile: lo quiere Cruzeiro. (Foto: Getty Images)

¿Llegará a Universidad de Chile? El 2025 de Martín Anselmi

Cabe consignar que durante la reciente temporada, el estratega en cuestión representó a Cruz Azul y Porto: en total estuvo al mando en 44 encuentros, obteniendo 24 victorias, 11 empates y nueve derrotas.

Su último elenco fue el portugués, del que se despidió en septiembre por malos resultados. A pesar de estar en la órbita de Universidad de Chile, corre tras Renato Paiva en la consideración.

En resumen: