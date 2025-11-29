Erick Pulgar disputó de milagro los 90 minutos de la final de la Copa Libertadores que su equipo, el Flamengo, conquistó por cuarta vez en su historia tras derrotar por 1-0 a Palmeiras en la definición que se disputó en el estadio Monumental de Lima.

El mediocampista chileno pegó un grosero planchazo sin balón a los 30’ al defensor Bruno Fichs, sin embargo el juez argentino Darío Herrera y el VAR le perdonaron la vida mostrándole sólo tarjeta amarilla.

Tras la salvación, el antofagastino jugó un partido correcto pese a que bajó su intensidad por medio a una posible expulsión.

Luego del pitazo final, y con la consagración del ‘Fla’, Pulgar se lanzó al suelo de la emoción y después festejó envuelto con la bandera de Chile y con la copa en sus manos, en una emotiva imagen.

Con este título, Pulgar se convirtió en el segundo chileno en ganar en dos oportunidades la Copa Libertadores después de los trofeos logrados por Benjamín Kuscevic en Palmeiras 2020 y 2021.

El emotivo festejo de Erik Pulgar campeón de Copa Libertadores

LIMA, PERU – NOVEMBER 29: Erick Pulgar of Flamengo celebrates with the trophy after winning the 2025 Copa CONMEBOL Libertadores Final match between Palmeiras and Flamengo at Estadio Monumental on November 29, 2025 in Lima, Peru. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)