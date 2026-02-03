El pasado domingo 1 de febrero, Inter superó por 2-0 a Cremonese como visitante por la fecha 23 de la Serie A. El encuentro se desarrolló de la peor manera ya que a los 48′ minutos, la hinchada nerazzurri lanzó un petardo hacia el portero Emil Audero.

El arquero caería al suelo tras recibir la explosión extremadamente cerca, quien además terminaría con los oídos afectados y hasta con quemaduras.

Esta acción traería graves consecuencias para los dirigidos por Cristian Chivu, ya que el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, sancionaría de gran manera a la hinchada.

Los fanáticos del club serían castigados hasta el 23 de marzo sin poder asistir como visitantes a ningún encuentro de la Serie A.

Ante esta situación, el club se verá afectado en importantes partidos en su lucha por quedarse con el trofeo italiano.

Emil Audero fue afectado por petardos

Cabe destacar que esta sanción no incluirá el clásico contra AC Milán, ya que ambos equipos comparten el mismo estadio (Giuseppe Meazza/San Siro).

¿Qué partidos se perderá la hinchada de Inter?

Los hinchas de Inter no podrán viajar en 3 encuentros, los cuáles son contra Sassuolo el próximo domingo 8 de febrero, ni contra Lecce el 21 del mismo mes, y por último contra la Fiorentina el 22 de marzo.

En síntesis