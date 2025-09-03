Universidad de Chile está a la espera de la resolución final de la CONMEBOL sobre lo sucedido ante Independiente de Avellaneda hace dos semanas, donde se desarrolló una verdadera batalla campal por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El mal comportamiento del público local y visitante forzaron a que el comisario de la CONMEBOL presente en Argentina decretara el partido como ‘cancelado’, por lo que tenía que resolverse en los pasillos del ente rector del fútbol sudamericano.

Si bien CONMEBOL todavía no ha subido a su página el fallo final, en Universidad de Chile ya están al tanto que clasificarán a los cuartos de final de la Copa Sudamericana por los serios incidentes que se registraron al otro lado de la cordillera.

La U ya estaría en cuartos. | Foto: Photosport

Es más, según pudo averiguar Bolavip, Universidad de Chile hará uso del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso para recibir la revancha ante Alianza Lima por los cuartos de final, la cual se jugará sin la presencia de público en las tribunas.

La mala noticia para los azules es que desde el núcleo de Azul Azul saben que recibirán una fuerte sanción económica, sumada a la prohibición de llevar hinchas visitantes en varios compromisos y no se descarta que la sanción también aplique para más partidos de local.

Así las cosas, la teleserie de Avellaneda comienza llegar a su fin y los azules poco a poco respiran tranquilidad y justicia tras la incapacidad, pasividad y criminal actuar de Independiente y sus hinchas con los fanáticos chilenos.

Los cuartos de final de Copa Sudamericana

La ida se jugará el 18 de septiembre en Perú, mientras que la revancha está pactada para una semana más tarde, el 25, en territorio nacional con Coquimbo como sede por confirmar.