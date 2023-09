Tras su brillante paso por la selección peruana y un no tan aplaudible momento en Vélez Sarsfield, el argentino Ricardo Gareca sigue siendo un nombre importante y que incluso, se dio como probable reemplazante de Guillermo Barros Schelotto en la selección de Paraguay, donde finalmente llegó Daniel Garnero.

Por otra parte, hinchas y especialistas, han comentado que el Tigre, perfectamente tiene el palmarés para dirigir a la selección chilena, más aún ante los sucesivos cuestionamientos que apuntan a la dirección técnica de Eduardo Berizzo.

Pero Gareca reveló cuál es el país en el cual desea dirigir y pese al entusiasmo de los aficionados, su anhelo es volver a Brasil. Así es, tal cual lo reveló en el medio Nosso Palestra donde el ex delantero enfatizó que le quedó una espina clavada tras el pobre paso por Palmeiras, hace algunos años.

“Al inicio del trabajo fue con muchas expectativas. Los jugadores, cuerpo técnico y directivos me brindaron todo su apoyo. La mayor dificultad que tuve fue el idioma, porque para mí es muy importante comunicarme con los jugadores y poder transmitir ideas. Necesitaba un traductor, pero no lo quería. Fue un error”, afirmó el Tigre Gareca.

En la ocasión, el estratega agregó que “Brasil es un país maravilloso, es increíble cómo me trataron, me hicieron sentir muy bien, me gustaría algún día poder regresar al país, estoy muy agradecido”, sentenció.

Gareca celebrando un gol en su notable paso por Perú (Getty Images)

¿Estará Chile en los planes de Ricardo Gareca?

Hace algún tiempo, el entrenador enfatizó que no tiene mayores planes para lo que resta del 2023 y que por el instante, no piensa en dirigir, por lo cual, el hincha chileno tendrá que esperar para poder verlo con el buzo de La Roja.

“Por el momento no voy a dirigir. Voy a esperar a que comiencen las Eliminatorias, a ver cómo van las selecciones”, señaló Ricardo Gareca.

Los próximos partidos de Chile en las clasificatorias

Por la tercera y cuarta fecha, el equipo de Eduardo Berizzo tiene dos duros desafíos. El día 12 de octubre recibirá a Perú en el Estadio Monumental, mientras que en la jornada del 17 del mismo mes, visitará a Venezuela.