Ácido mundialista con La Roja en España 1982 explica por qué hay que darle PLR a Eduardo Berizzo: "No puede hacer eso"

Eduardo Berizzo salió vivo del compromiso entre Chile y Colombia, donde La Roja igualó sin tantos frente a los cafetaleros en un compromiso que bien podrían haber ganado los nacionales con un poco más de atrevimiento.

Fue precisamente ese el eje que utilizó Miguel Ángel Neira, histórico mundialista con La Roja en el Mundial de España 1982 para descuerar a Eduardo Berizzo y, derechamente, pedir su salida del banquillo.

“El empate es penoso porque el punto eran 3, ahora ya quedamos atrás y si no fuera por los puntos que se le restaron a Ecuador estaríamos últimos”, analizó el ácido ex jugador en conversación con Bolavip Chile.

Neira no quiere ver ni en pintura a Berizzo. | Foto: Photosport

Neira explica por qué la ANFP tiene que darle la PLR a Berizzo: “Después de escuchar las instrucciones de Berizzo a Aravena debiera de irse, no le puede decir a Aravena de local que vaya a marcar al lado de Suazo y no queda nadie adelante, no puedes dar ese tipo de instrucciones a un delantero”.

El también ídolo de Universidad Católica cree que no hay mejor momento que ahora, asegurando que “Es el momento, queda mucho tiempo por delante y alguien debe haber que haga jugar de manera distinta a Chile porque juegan a los ponchazos”, remató.

Así marcha Chile en la tabla

Con un punto, Chile marcha octavo en las clasificatorias para el Mundial de Norteamérica superando a Bolivia y Ecuador e igualando en puntaje con Perú y Paraguay.