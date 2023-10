En esta jornada se disputaba un duro encuentro dentro del fútbol de Arabia Saudita, en la que el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se veía las caras ante el Al-Ettifaq por los 16°vos de final de la King’s Cup.

Para este atractivo duelo, el juez del compromiso fue el árbitro nacional, Piero Maza, quien no paso para desapercibido dentro de este duelo y se vio constantemente envuelto en la polémica con los jugadores de ambos equipos.

Pasó de discutir de manera constante con Cristiano Ronaldo, quien lo cuestionó durante todo el duelo, anular un gol, expulsar a Anderson Talisca y Ali Hazazi y ser criticado por ambos equipos.

Finalizado el duelo, el histórico y hoy entrenador inglés del Al-Ettifaq, Steven Gerrard se desató con todo contra el arbitraje del chileno, el cuál criticó duramente y lo apuntó como culpable de la derrota de su equipo por 1-0 ante el Al-Nassr.

Maza fue el árbitro de este partidazo en Arabia Saudita | Foto: Captura

“Me pareció un partido fantástico, un típico partido de copa, con una acción emocionante de principio a fin. El árbitro tuvo mucho que decir sobre el resultado del partido. Enhorabuena al Al Nassr, un buen equipo con buenos jugadores y un buen entrenador. Les deseamos suerte en el futuro. pero no perdimos contra el Al Nassr, esta noche perdimos contra el árbitro desafortunadamente“, comenzó señalando Gerrard.

Profundizando en aquello, el hoy estratega fue muy rotundo al cuestionar lo que fue la decisión del juez chileno sobre la expulsión de su jugador, en la que indica que nunca en su historia como futbolista y DT, había visto una decisión tan absurda.

“Me convertí en futbolista profesional en 1997 y nunca había visto una decisión tan mala como esa. El árbitro dijo que había expulsado a mi jugador por la reacción de los jugadores del Al Nassr, así que si ese es el caso”, explicó.

Finalmente, Gerrard dio sus explicaciones del porque no fue expulsión para su jugador, llamando a que fue una jugada táctica y que nunca fue una agresión para ser expulsión, ninguneando sin asco la decisión de Maza

“He visto miles y miles de partidos, jugué mil partidos, eso en el fútbol se llama falta táctica profesional. No era peligroso. No fue malicioso y no fue agresivo. Eso no es una tarjeta roja, en cualquier partido de fútbol, en cualquier país, en cualquier nivel es una tarjeta amarilla“, cerró.