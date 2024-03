Un nuevo capitulo suma la teleserie de Eduardo Vargas en Brasil. esto porque ahora se reveló el real motivo de porqué no quiere marcharse a Fortaleza. Lo que complica su situación en el Atlético Mineiro que busca su salida a contrarreloj.

Según indicó Globoesporte, el trato estaba listo y tenía hasta el visto bueno de Juan Pablo Vojvoda. Pero “Turboman” desistió a último minuto por decisión de su esposa.

El medio citado indicó que Juliana Peixoto fue determinante en su fallido fichaje ya que “La pareja del jugador, oriunda de la capital de Minas Gerais, estudia en la ciudad y tendría que conseguir un traslado de curso a Fortaleza”.

Esto implicó que el ex Universidad de Chile tendría que irse solo a su nuevo club, por lo que decidió buscar otras opciones. A nivel dirigencia esto sorprendió y agacharon los hombros a modo de resignación. “No podemos obligarlo”, indicaron al medio brasileño.

¿Opción en Gremio?

El tema es que en las últimas horas se indicó que Vargas se podría sumar a Gremio. Club que se ubica en Belo Horizonte y que no significaría una mudanza de varios kilómetros. Pero desde el Tricolor descartaron esto radicalmente.

“El jugador desechó la oferta de Fortaleza. La esposa de él tiene otros negocios y estudios, por lo que no quiso ir a Fortaleza. Esto fue clave en que su rechazo a dicha oferta”, destacó el periodista Rafael Pfeiffer.

“Gremio no realizó ningún ofrecimiento. Ya tiene 34 años, no viene jugando y tiene un salario alto. Gremio tiene otras prioridades como un zaguero central y un lateral izquierdo”, sentenció el comunicador brasileño. Cabe consignar que Vargas tiene hasta el 7 de marzo para buscar nuevo club. De no ser así, seguirá en el Mineiro pero en un papel secundario alejado del equipo titular.