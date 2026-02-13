Este viernes comenzó la fecha 23 de la Serie A de Italia, donde el Pisa de Felipe Loyola perdió por 2-1 en casa ante el AC Milán y sigue en el fondo de la tabla de posiciones.

El volante chileno fue titular y anotó el gol del elenco de la Torre a los 71 minutos, siendo su primera conquista en el fútbol europeo.

Esa conquista significó el empate parcial para el Pisa, pues a los 39′ había abierto el marcador Ruben Loftus-Cheek para los rossoneri, mientras que Luka Modric le dio la victoria a la visita (85′).

Con este resultado, el equipo del formado en Colo Colo está en la penúltima posición con 15 puntos, superando al Hellas Verona por diferencia de gol (+1).

Mientras que el Milan sigue como escolta del Inter de Milán, con 53 puntos, a cinco unidades de los neriazurri.

Desde su arribo a Italia que Loyola no ha podido ganar con el Pisa, habiendo disputado tres partidos: un empate y dos derrotas.

La tabla de posiciones de la Serie A 2025-2006:

# Equipo PTS J G E P GF GC +/- 1 Inter 58 24 19 1 4 57 19 38 2 AC Milan 53 24 15 8 1 40 18 22 3 Napoli 49 24 15 4 5 36 23 13 4 Juventus 46 24 13 7 4 41 20 21 5 AS Roma 46 24 15 1 8 29 14 15 6 Como 41 23 11 8 4 37 16 21 7 Atalanta 39 24 10 9 5 32 21 11 8 Lazio 33 24 8 9 7 26 23 3 9 Udinese 32 24 9 5 10 27 36 -9 10 Bologna 30 24 8 6 10 32 31 1 11 Sassuolo 29 24 8 5 11 27 34 -7 12 Cagliari 28 24 7 7 10 28 33 -5 13 Torino 27 24 7 6 11 24 42 -18 14 Parma 26 24 6 8 10 16 30 -14 15 Cremonese 23 24 5 8 11 21 33 -12 16 Genoa 23 24 5 8 11 29 37 -8 17 Lecce 21 24 5 6 13 15 31 -16 18 Fiorentina 18 24 3 9 12 27 38 -11 19 Pisa 15 25 1 12 12 20 42 -22 20 Hellas Verona 15 24 2 9 13 18 41 -23

