Este viernes comenzó la fecha 23 de la Serie A de Italia, donde el Pisa de Felipe Loyola perdió por 2-1 en casa ante el AC Milán y sigue en el fondo de la tabla de posiciones.
El volante chileno fue titular y anotó el gol del elenco de la Torre a los 71 minutos, siendo su primera conquista en el fútbol europeo.
Esa conquista significó el empate parcial para el Pisa, pues a los 39′ había abierto el marcador Ruben Loftus-Cheek para los rossoneri, mientras que Luka Modric le dio la victoria a la visita (85′).
Con este resultado, el equipo del formado en Colo Colo está en la penúltima posición con 15 puntos, superando al Hellas Verona por diferencia de gol (+1).
Mientras que el Milan sigue como escolta del Inter de Milán, con 53 puntos, a cinco unidades de los neriazurri.
Desde su arribo a Italia que Loyola no ha podido ganar con el Pisa, habiendo disputado tres partidos: un empate y dos derrotas.
La tabla de posiciones de la Serie A 2025-2006:
|#
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|+/-
|1
|Inter
|58
|24
|19
|1
|4
|57
|19
|38
|2
|AC Milan
|53
|24
|15
|8
|1
|40
|18
|22
|3
|Napoli
|49
|24
|15
|4
|5
|36
|23
|13
|4
|Juventus
|46
|24
|13
|7
|4
|41
|20
|21
|5
|AS Roma
|46
|24
|15
|1
|8
|29
|14
|15
|6
|Como
|41
|23
|11
|8
|4
|37
|16
|21
|7
|Atalanta
|39
|24
|10
|9
|5
|32
|21
|11
|8
|Lazio
|33
|24
|8
|9
|7
|26
|23
|3
|9
|Udinese
|32
|24
|9
|5
|10
|27
|36
|-9
|10
|Bologna
|30
|24
|8
|6
|10
|32
|31
|1
|11
|Sassuolo
|29
|24
|8
|5
|11
|27
|34
|-7
|12
|Cagliari
|28
|24
|7
|7
|10
|28
|33
|-5
|13
|Torino
|27
|24
|7
|6
|11
|24
|42
|-18
|14
|Parma
|26
|24
|6
|8
|10
|16
|30
|-14
|15
|Cremonese
|23
|24
|5
|8
|11
|21
|33
|-12
|16
|Genoa
|23
|24
|5
|8
|11
|29
|37
|-8
|17
|Lecce
|21
|24
|5
|6
|13
|15
|31
|-16
|18
|Fiorentina
|18
|24
|3
|9
|12
|27
|38
|-11
|19
|Pisa
|15
|25
|1
|12
|12
|20
|42
|-22
|20
|Hellas Verona
|15
|24
|2
|9
|13
|18
|41
|-23
En síntesis
- AC Milán venció 2-1 al Pisa en el inicio de la fecha 23.
- El chileno Felipe Loyola anotó su primer gol en Europa a los 71 minutos.
- Pisa queda penúltimo con 15 puntos, mientras Milán suma 53 unidades en la tabla.