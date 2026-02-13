Este viernes comenzó la jornada 24 de La Liga de España, donde el Elche de Lucas Cepeda recibió al Osasuna en el Estadio Manuel Martínez Valero, partido en que el chileno fue titular.
Es más, el ex Colo Colo fue protagonista activo y en el primer tiempo tuvo una clara ocasión de gol que desperdició, o más bien, el balón fue desviado en el momento exacto para evitar la apertura del marcador.
Esto ocurrió a los 35 minutos, cuando el extremo zurdo Álvaro Roríguez se metió al área de los rojillos y envió un centro atrás para Cepeda, quien controló el balón y sacó el disparo cerca del punto penal, el que llevaba dirección al arco, pero rebotó en el defensa Javier Galán.
La pelota se fue al tiro de esquina mientras el extremo de 23 años buscaba respuestas por esa salvada del zaguero del Osasuna.
Mira el VIDEO a continuación:
Este es el tercer partido de Cepeda con la camiseta del Elche y el primero como titular. Hasta el momento no registra goles ni asistencias.
En síntesis
- Lucas Cepeda fue titular por primera vez con el Elche en la jornada 24.
- El defensa Javier Galán bloqueó un disparo de Cepeda en el minuto 35.
- El futbolista chileno de 23 años suma tres partidos disputados sin registrar goles.