Sevilla volvió a sonreír en LaLiga tras imponerse por 2-1 al Athletic Club en el Sánchez-Pizjuán, en un duelo intenso y clave para ambos en la lucha por escalar posiciones en la tabla. El conjunto andaluz mostró mayor efectividad en momentos decisivos y terminó quedándose con tres puntos que cortan una racha negativa.

El partido tuvo emociones desde temprano. Robert Navarro abrió la cuenta para el Athletic a los 40 minutos, pero la reacción sevillista no tardó: Gerard Fernández igualó a los 42’ y Akor Adams decretó el 2-1 definitivo mediante lanzamiento penal a los 56’. Con ese tanto, el local logró manejar mejor los tiempos y resistir los intentos finales de la visita.

Gabriel Suazo fue titular en el triunfo del Sevilla ante Athletic de Bilbao (Photo by Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images)

En cuanto a la participación chilena, Gabriel Suazo fue titular y salió reemplazado al minuto 57, cumpliendo un correcto cometido por la banda izquierda. Alexis Sánchez, en tanto, no fue considerado debido a que continúa lesionado, situación que lo mantiene fuera de las canchas en este tramo del campeonato.

¿Cómo queda Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga?

Más allá del resultado puntual, la victoria tiene un valor especial para Sevilla. El equipo venía de cinco partidos consecutivos sin ganar, lo que había encendido las alarmas en el entorno del club y generado presión sobre el plantel y el cuerpo técnico.

Con estos tres puntos, el cuadro andaluz logra recuperar terreno en la tabla de posiciones, ubicándose ahora con 24 unidades en el puesto 11, más cerca de la zona media y tomando distancia de los puestos complicados.

ASÍ ESTÁ LA TABLA DE LA LIGA

Pos Equipo Puntos PJ Goles (F:C) DG PG PE PP 1 Barcelona 49 20 54:22 32 16 1 3 2 Real Madrid 49 21 43:17 26 15 4 2 3 Villarreal 42 20 37:19 18 13 3 4 4 Atlético 41 20 35:17 18 12 5 3 5 Espanyol 34 21 25:25 0 10 4 7 6 Betis 32 20 33:25 8 8 8 4 7 Celta 32 20 28:20 8 8 8 4 8 Osasuna 25 21 24:25 -1 7 4 10 9 Elche CF 24 21 29:29 0 5 9 7 10 Real Sociedad 24 20 26:28 -2 6 6 8 11 Sevilla 24 21 28:33 -5 7 3 11 12 Athletic 24 21 20:30 -10 7 3 11 13 Girona 24 20 20:34 -14 6 6 8 14 Valencia 23 21 22:33 -11 5 8 8 15 Rayo 22 21 17:28 -11 5 7 9 16 Mallorca 21 20 24:30 -6 5 6 9 17 Getafe 21 20 15:26 -11 6 3 11 18 Alavés 19 20 16:25 -9 5 4 11 19 Levante UD 17 20 24:34 -10 4 5 11 20 Real Oviedo 13 20 11:31 -20 2 7 11

