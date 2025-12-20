Este sábado hay un partidazo en La Liga de España y donde dos chilenos serán protagonistas. Esto porque el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo visita al Real Madrid en Santiago Bernabéu.

La dupla nacional será titular esta tarde por la fecha 17 de la liga española, tal como lo confirmó el entrenador Matías Almeyda al momento de darse a conocer la formación.

Cabe recordar que el Sevilla viene de quedar eliminado de la Copa del Rey a mitad de semana, cuando cayó por 1-0 de visita ante el Deportivo Alavés por la tercera ronda.

Este será el primer partido del Gaby Suazo como titular tras superar su lesión, pues se había estado al margen por tres encuentros, mientras que el pasado miércoles volvió a la citación.

Alexis Sánchez y Gabriel Suazo son titulares en la visita del Sevilla al Real Madrid.

En la vereda del frente estarán los Merengues que vienen de eliminar al modesto Talavera de tercera división por 3-2, y ahora buscan recuperar terreno y acortar distancia con el líder Barcelona.

El Madrid está en la segunda posición de La Liga con 39 puntos, cuatro menos que los culé. Por su parte, el Sevilla está noveno con 20 unidades.

¿A qué hora es el partido de Real Madrid vs. Sevilla?

El partido entre Real Madrid y Sevilla se disputa este sábado 20 de diciembre desde las 17:00 horas de Chile en el Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España.

¿Dónde ver EN VIVO en Chile este partido?

Este partido será transmisión exclusiva de DSports en televisión (canales 610 y 1610) y en streaming por la plataforma de pago DGO. También se puede ver con suscripción en Amazon Prime Video.

En síntesis