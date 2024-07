El ex volante de Coquimbo Unido tuvo una extraordinaria actuación en su segundo partido en la liga mexicana.

Anoche Luciano Cabral jugó su primer partido como titular en el Club León de México. En lo que fue un empate 2-2 con el Puebla por la tercera jornada de la Liga MX.

El volante argentino-chileno fue una de las grandes figuras de la Fiera. Ya que dio una mágica asistencia a los 26 minutos para el empate 1-1 parcial, obra del delantero venezolano Jhonder Cádiz.

La jugada del ex volante de Coquimbo Unido fue destacada por la transmisión televisiva de Fox Sports, donde incluso lo compararon con el mítico astro inglés David Beckham.

“Qué bien Luciano Cabral, que es el futbolista que recibe la pelota, entiende el movimiento de su compañero y se la pone justamente a la espalda del paraguayo Olmedo. Ahí vemos el servicio de Cabral, es muy bueno”, dijo uno de los comentaristas.

La teleserie que protagonizó Luciano Cabral en el mercado de fichajes

Cabe recordar que Cabral fichó en el León luego de una larga teleserie en el mercado de invierno. Donde estuvo cerca de llegar a Everton de Viña del Mar y también a Colo Colo.

Finalmente, desde el cuadro Pirata hicieron valer sus condiciones y solo le dieron la salida para el extranjero.

El atacante de 29 años usa la camiseta número 8 en el cuadro esmeralda y firmó contrato hasta 2027.

El nuevo portazo que le da Estados Unidos

Eso sí, no todo es alegría para el mendocino. Ya que no podrá disputar la Leagues Cup -torneo que enfrenta a los clubes de la MLS y Liga MX– con el León, debido a que Estados Unidos no autorizó su ingreso al país por la condena de cinco años que tuvo en Argentina.

Por la misma situación tampoco pudo ser considerado en la Selección Chilena para la Copa América 2024, que se acaba de disputar en aquel país.