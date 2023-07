Iván Morales no ha tenido un paso por el Cruz Azul como el que esperaba una vez que dejó el Cacique a principios de la temporada 2022, en donde no ha encontrado ni los goles ni la regularidad que quería.

El presente del formado en la cantera del Cacique es, incluso, peor que cuando llegó: el técnico Ricardo ‘Tuca’ Ferretti no está ni ahí con el ex albo y no lo tendrá considerado para la presente temporada de la Liga MX.

Con ese detalle y sabiendo que la maquina cementera del Cruz Azul quiere hacer espacio para fichar otros jugadores, es que Iván Morales tendría todo listo para salir de México y preparar su vuelta a Sudamérica.

Iván Morales tiene medio pie afuera del Cruz Azul. | Foto: Getty Images

Según reveló el periodista de ESPN México, León Lecanda, el Cruz Azul está decidido en fichar a Willer Ditta y, para eso, tienen que sacar a Morales: “Fuentes me aseguran que la posibilidad más viable para Morales es ir a préstamo con opción de compra a San Lorenzo de Almagro”, dijo en su cuenta de Twitter.

Esta no es la primera vez que Morales suena en el cuadro de Boedo, toda vez que antes de su partida a Cruz Azul, el delantero nacional ya había sonado en uno de los 5 equipos grandes de Argentina.

¿Será la vuelta de Morales a Sudamérica? Lo único concreto es que en el Cruz Azul no tiene espacio y, de encontrar un nuevo club, partirá de México en donde no pudo replicar el buen 2021 que tuvo con Colo Colo.