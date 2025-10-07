Tras la vergonzosa eliminación del Mundial Sub 20, el técnico de la selección chilena, Nicolás Córdova, hizo un duro análisis de la caída en Valparaíso y del proceso que llegó a su punto final tras una preparación de dos años.

Luego del estrepitoso 4-1 contra México, el adiestrador analizó lo sucedido en la cancha del Elías Figueroa Brander. “México fue superior en el primer tiempo, sobre todo en la tenencia de la pelota, aunque sin tanta profundidad. Luego logramos equiparar y tener ocasiones claras de gol, que ha sido la gran falencia que hemos tenido en este Mundial: no concretar todo lo que generamos”, declaró Córdova en DSports.

“Las tomas de decisiones no se trabajan en una semana, se forman en un proceso de siete u ocho años. Yo no me puedo hacer cargo del proceso anterior; me hago cargo de los chicos de ahora. Este trabajo está enfocado precisamente en la toma de decisiones, y la forma de entrenar va en base a eso”, apuntó el DT tras ser consultado por los errores defensivos del equipo.

La Roja Sub 20 de Nicolás Córdova quedó fuera del Mundial Sub 20 (Photosport).

En esa línea, el DT sostuvo que “por las características propias de un Mundial, creo que se hicieron muy buenas cosas en los tres primeros partidos, aunque sin la consistencia necesaria para sostener 90 minutos a gran nivel. Hoy con México, salvando las diferencias, pasó lo mismo”.

Luego en zona mixta, el análisis del otrora futbolista fue tajante: “Pedí muchas cosas que no se pudieron hacer, desconozco los motivos, pero no pasa solo por eso. Esto ha ocurrido muchas veces, antes de la generación 2007 también hubo un Mundial y Chile quedó eliminado en octavos”, lanzó.

Y concluyó: “No somos una selección potencia a nivel juvenil, y eso lo tenemos que asumir y trabajar mucho. A los jugadores solo puedo agradecerles, porque han tenido un compromiso espectacular desde el primer día”.