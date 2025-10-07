La aventura de la selección chilena en el Mundial Sub 20 terminó de la peor manera tras caer humillados 4-1 ante México por los octavos de final, poniéndole punto final a un ciclo de dos años con esta categoría de jugadores.

Ahora en más, la ANFP tendrá que tomar una decisión con el futuro del entrenador Nicolás Córdova, quien tenía como gran objetivo disputar esta Copa del Mundo, mientras asumió de forma interina la selección adulta.

Pese a la durísima eliminación del certamen juvenil, el camino parece estar totalmente zanjado en las oficinal de Quilín. Así lo dieron a conocer en Radio ADN, quienes aseguraron que el futuro de Córdova en La Roja está definido.

Nicolás Córdova perdió toda opción de asumir La Roja adulta (Photosport).

Decisión tomada sobre el futuro de Nicolás Córdova

Según apuntaron en la radioemisora “independiente de lo que suceda, continuará como líder de las divisiones menores”. Ante dicho escenario, ahora el futuro más cercano de Córdova indica que tendrá que colaborar con Sebastián Miranda en la selección chilena que dispute el Mundial Sub 17 a partir de noviembre.

“Córdova emigrará a Qatar para ser parte de la delegación de la Sub 17 que jugará la Copa del Mundo de la categoría en el país de Medio Oriente. Además, dirigirá a La Roja adulta en su amistoso ante Rusia del 11 de noviembre”, apuntaron en el citado medio.

Pese al voto de confianza, habrá evaluaciones al interior de la ANFP aunque no hay ninguna duda que seguirá al mando de los procesos formativos. Eso sí, con esta eliminación, perdió toda posibilidad de asumir de forma oficial La Roja adulta.