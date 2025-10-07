La Selección Chilena sub 20 disputaba en esta jornada su duelo por los octavos de final del Mundial ante México en Valparaíso, en la que los dirigidos por Nicolás Córdova cayeron por 4-1 y se despidieron de la cita mundialista.

Tras lo que fue este compromiso, el periodista nacional Manuel de Tezanos se destapó con todo en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports después de la eliminación de Chile.

“Nuestra selección compitió pésimo y horrible, no solamente fue goleada hoy, fue pasada por encima, una cosa es que te goleen y la otra es verse tan lejos desde el punto futbolístico por un rival”, comenzó señalando De Tezanos.

Siguiendo en aquello, el reconocido comunicador encuentra lamentable que los jugadores que formaron parte de este proceso queden como apuntados por este papelón en el Mundial.

Córdova se llevan toda las críticas | Foto: Photosport

“Este equipo fracaso estrepitosamente hoy y lamentablemente para los jugadores, ellos serán los apuntados y quedarán marcados para siempre, como tantos jugadores que se han visto involucrados en esta situación”, remarca.

Concluyendo, De Tezanos no duda en que el primer gran responsable de esta actuación de la Selección Chilena en el Mundial es del entrenador nacional, quien no fue capaz de darle una forma clara a este equipo.

“El primer responsable es el entrenador, que no logró darle forma a un equipo, a pesar de todas las limitaciones y la cabeza del fútbol chileno, tampoco le dio el contexto a este equipo para competir a este equipo como corresponde”, cerró.