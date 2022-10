El edil de la comuna, Jonathan Velásquez, tomó la postura de colocarle candado a las instalaciones del Estadio Calvo y Bascuñán tras los problemas con el club nortino por el no pago de millonaria deuda.

Una gran polémica está viviendo Deportes Antofagasta entorno al Estadio Calvo y Bascunán, pues el club nortino no ha podido entrenador con normalidad en las instalaciones del recinto debido a una decisión radical que ha tomado el alcalde Jonathan Velásquez.

El edil manifestó hace unos días que el elenco puma no podría acceder al complejo depotivo debido a una millonaria deuda que arrastra el club y que mientras no se cancele la situación no cambiará.

“Exigimos que el club cancele su deuda, que desocupen las tomas que tienen dentro del estadio y entreguen disculpas públicas", sostuvo hace unos días el político.

Sin embargo, este lunes la situación volvió a tener un nuevo episodio y es que según lo informado por el periodista Marcelo Cheloi en su cuenta de Twitter, la autoridad comunal decidió ponerle candado a las instalaciones de la Cancha 2 del estadio, lo que provocó que algunos funcionarios del club quedaran sin salida.

Según complementó el mismo reportero, personal de Carabineros se dirigió al lugar para dejar salir a las personas.