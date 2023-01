Durante esta jornada Colo Colo tuvo presentaciones en la sala de conferencias del Estadio Monumental, en la que oficializaron la llegada de Ryan Torrero y Paloma López al equipo del fútbol femenino, el cual busca reforzarse de la mejor manera para los desafíos importantes que tiene el equipo adiestrado por Luis Mena para el 2023.

Dentro de esta conferencia, estuvieron presente el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, y el director deportivo, Daniel Morón, quienes tuvieron tiempo para referirse al plantel masculino, en la que, en primera instancia, el mandamás tuvo palabras para lo que ha sido el tema de la denuncia a Gustavo Quinteros, en la indico que se mantiene con tranquilidad.

“Tengo entendido que el tribunal ha cursado una citación a nuestro entrenador, no conozco todavía los detalles que vienen acompañados a esa citación. Me gustaría tener primero tener esa información para tener una posición, pero el tribunal está en su pleno derecho de hacer las citaciones que estime necesarias. Espero que todo vaya por buen camino, no debería pasar a mayores”, comenzó señalando Stöhwing.

Otro de los temas que abordó el presidente del club fue sobre la llegada de Matías Catalán, en la que diversos medios señalaron que se cayó por completo y en la que el mandamás indicó que aún no es un tema que finaliza, en la que destaca que el jugador siempre ha tenido la intención de llegar a Colo Colo.

Colo Colo presentó hoy a López y Torrero | Foto: Colo Colo

“Hemos escuchado dentro de este período tantas cosas distintas que no tenemos una claridad, al menos de la situación de Catalán. Sin ninguna duda estamos llegando a la finalización del tema de contrataciones, por lo que la otra semana ya tenemos que tomar resoluciones de quienes quieren y pueden, porque nos consta que Catalán ha querido venir a Colo Colo, pero no siempre es posible”, declaró a los medios.

Por otra parte, el director deportivo del ‘Cacique’ abordó otros dos temas importantes dentro de Colo Colo, en el que en primera instancia se avocó a lo que es la opción del reemplazante de Juan Martín Lucero en la delantera, en la que reconoce que las tratativas se han ido complicando por algunos jugadores y no descarta tener que ver otras alternativas.

“No es lo que estamos esperando, todo lo contrario, lamentablemente no está en nuestras manos. Estamos a la espera de algunas respuestas a algunas situaciones que tienen los jugadores en otros clubes. Nos inquieta porque cada vez se nos acorta el tiempo y en medida de que aquí al día viernes no tengamos respuestas positivas, seguramente tendremos que acelerar la búsqueda de otras alternativas”, señaló el ídolo Albo.

Finalmente, Morón se refirió a la situación compleja que vive el defensor Emiliano Amor, quien al parecer volvería a pasar por el quirófano y estaría varios meses fuera de las canchas, en la que explicó que en las próximas horas habrá novedades concretas sobre aquello

“Lo de Emiliano (Amor) ayer tuvo una de las últimas consultas de cinco profesionales, estamos a la espera que nuestros agentes del área de salud nos eleven hoy un informe y una vez que tengamos eso, vamos a tomar decisiones”, cerró.