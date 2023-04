Antes de dar inicio a lo que ha sido esta temporada 2023, varios equipos del Campeonato Nacional debieron protagonizar una ardua lucha para poder reforzar sus plantillas pensando en los desafíos de este año, en la que uno de los nombres que en un cierto momento se perfiló para varios equipos fue el delantero Ángelo Sagal.

Estas intenciones de un posible retorno al fútbol chileno sólo se quedaron en rumores y el hoy jugador del Ferencvaros de Hungría se encargó de aclarar aquello en diálogo con D-Sports, en la que dejó en claro que le hace mucha ilusión el poder volver a Chile para jugar en un club grande, pero quiere cumplir otras metas en el Viejo Continente de momento.

“Está la ilusión y tengo el sueño de niño de jugar en un equipo grande en Chile y siempre va estar, pero de momento tengo otro sueño que es clasificar Champions con este equipo y después con el tiempo veré qué puede pasar", partió señalando Sagal.

Avocándose a lo que fue el pasado mercado, el atacante nacional dejó en claro que uno de los equipos grandes de nuestro país como lo es la Universidad Católica mostró interés de poder contar con sus servicios, pero al jugador de momento no le satisfacía el poder pegar la vuelta al fútbol chileno.

Sagal dentro de la Selección Chilena | Foto: ATON

“Sólo me conversaron a través de mi agente. Desde la Universidad Católica preguntaron, pero quedó en eso, quizás si yo hubiese estado interesado, se habría avanzado, pero por el momento no tenía esa idea", declaró en el canal citado.

Finalmente, Sagal habló sobre un momento difícil que le tocó experimentar dentro de su carrera en su estadía en el Pachuca de México, en donde sentía que pudo dar un gran paso para consolidarse con su fútbol, pero que una mala experiencia con su entrenador Martín Palermo, le impidió aquello.

“Cuando llegue a Pachuca hice bastantes goles, pero Palermo me cortó las alas, se lo dije, llegó él y no me dejó jugar. Venía con goles, asistencia y me sacó. No tengo rencor hacia él y lo que sucedió, pero ese era mi momento", cerró.