La Selección Chilena acabó lo que fue su breve paso por Europa en esta nueva fecha FIFA, en donde ‘La Roja’ no obtuvo positivos resultados tras caer ante Marruecos e igualar ante Qatar, pero lo más preocupante de estos partidos fue el bajo nivel que mostró el equipo adiestrado por Eduardo Berizzo en ambos duelos, en el cual se vio bastante inconexo.

Dentro de lo que fue estos duelos, el periodista nacional Maks Cárdenas en uno de sus reportes para ESPN tuvo palabras para estos partidos de la Selección ante los equipos mundialistas, indicando que ‘La Roja’ aún sigue dependiendo de los que integran la Generación Dorada, pero que confía en lo que puede hacer las próximas figuras de Chile.

“Por un lado están los de la generación dorada y que hay un abismo todavía, pero tampoco es que los chicos no van a llegar a ninguna parte. Tenemos la ventaja de que Ben Brereton probablemente la próxima temporada esté jugando en la Premier League, Marcelino (Núñez) con el nivel que está mostrando en la Championship seguramente pueda partir con alguna oferta y es titular”, partió señalando Cárdenas.

Dentro de lo que fue este informe con su respectivo comentario, el comunicador reveló una importante información que tiene como principal protagonista al joven jugador de la Universidad de Chile, Darío Osorio, dejando esta gran bomba en lo que es el futuro de una de las promesas del fútbol nacional.

Darío Osorio viviría sus últimos momentos en la U | Foto: Guillermo Salazar

“Víctor Felipe Méndez es titular en Rusia, Diego Valencia llegó a la Salernitana, son jugadores que hoy en este presente no están en las mejores ligas del mundo, pero lo positivo es que están ahí. Darío Osorio está vendido por seis millones de euros y tiene 18 años, Lucas Assadi la está rompiendo, me parece que ahora no, pero en un año y un año y medio ya estén”, comentó en ESPN.

Finalmente, Cárdenas detalla que dentro de lo que fueron estos días pudo conocer la información de que ‘La Joya de Hijuelas’ tendría cocinada su llegada a la Premier League y que en el duelo ante Inglaterra y Chile en la Sub 20, emisarios de un importante club de Italia lo fueron a ver, pero ya fue demasiado tarde debido a que el acuerdo con el club inglés ya estaría hecho.

“Osorio está listo, está vendido y mira lo que te voy a decir, Osorio me llegó uno de los tres equipos top de la Serie A, que no puedo decir cuál, que lo fue a ver contra Inglaterra en Murcia, pero acá entre pasillos escuché por ahí que ya está vendido en los Wolves por seis millones de euros”, cerró,