Bernardo Cerezo es sin duda una pieza clave para el Ñublense que dirige Jaime García. El lateral derecho de los chillanejos ha tenido que dar la vuelta larga para consolidarse en su carrera y en los Diablos Rojos pareció encontrar su lugar.

En todo ese trayecto, el formado en Universidad de Chile no pudo ganarse nunca un puesto definitivo en los azules y aquello lo llevó a buscar nuevos desafíos. Sin embargo, el zaguero afirmó en conversación con el programa Pelota Parada de TNT Sports que en un momento hubo interés por parte de un grande Italia para contar con él.

Cerezo confirmó que cuando defendía la camiseta de la U, el Milan preguntó por él, pero que aquello nunca prosperó debido a algunas decisiones tanto de él como también de los que manejaban al club universitarios en ese instante.

"Fue un momento de mi carrera donde tuve que tomar decisiones y bueno, hubo un problema ahí con la gente que estaba en ese entonces en la U. Sí hubo interés del Milan, preguntaron por mí y después vino el Sudamericano, pero más allá de eso solo hubo preguntas e interés, nada formal. Como es en el fútbol, es muy rápido", sostuvo Cerezo.

El defensor reconoció que el Milan preguntó por él | Foto: Agencia UNO

Por último, añadió que "lo seguro que me quedé en la U, después me dijeron que no me iban a utilizar y ahí partí a Santa Cruz. Quería jugar y tratar de estar bien en mi cabeza y fue una etapa algo dura. Ahora estoy aquí (Ñublense) y tratar de pensar en lo que tengo ahí", cerró.