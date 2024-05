El jugador de Ñublense muestra su descontento porque la infracción del futbolista de Universidad de Chile no fue alertada por el VAR.

Bernardo Cerezo y Matías Sepúlveda fueron a disputar el balón en el minuto 80 del partido que Universidad de Chile empató sin goles ante Ñublense en el Estadio Nacional.

El mediocampista de la U en su afán por intentar impactar el balón levantó el pie, pero erró, dándole con el pie en el rostro al futbolista de los Diablos Rojos, quien terminó sangrando.

Rodrigo Carvajal amonestó con amarilla al Tucu, decisión que molestó a Bernardo Cerezo. El lateral derecho criticó al VAR: “Hay cosas que aún no entiendo en el arbitraje chileno, son un desastre ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué me dejen inconsciente para revisar el VAR? Estamos todos locos”, expresó a través de las historias de Instagram.

El futbolista mostró como le quedó la herida a través de una foto. “Gracias a Dios solo me cortaron la boca y la nariz, no hubo fractura, pero esto es insólito, la verdad no lo entiendo”.

También agradeció por la preocupación: “Gracias a todos lo que me mandaron mensajes preguntándome como estaba”.

Bernardo Cerezo muestra su molestia contra el VAR.

¿Cuándo juega Ñublense por la fecha 15 del Campeonato Nacional 2024?

Ñublense recibirá a Huachipato el domingo 2 de junio a las 12:30 en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán por la jornada 15 del Campeonato Nacional 2024. Los Diablos Rojos marchan en el noveno puesto con 16 puntos y tratarán de cerrar la primera rueda cerca de puestos de clasificación a competencias internacionales.