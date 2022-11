Durante las últimas horas dentro del fútbol nacional se vivió un novedoso evento, el cual trataba en premiar a los mejores futbolistas de la temporada 2022 del Campeonato Nacional, en la que las grandes figuras de nuestro balompié criollo se dieron cita en esta ceremonia producida por TNT Sports.

Uno de los momentos que marcó esta Gala del Fútbol Chileno fue protagonizada por el delantero de Palestino, Bruno Barticciotto, quien dentro de este evento fue consultado sobre la opción de poder arribar a Colo Colo, en la que el ‘Barti Jr’ manifestó una respuesta negativa, que rápidamente se viralizó por las redes sociales.

Hace instantes, el jugador que hace unos días renovó con el conjunto ‘Árabe’ esclareció todo lo que significó su respuesta ante la consulta de poder llegar a Colo Colo, en la que manifestó que no le cierra las puertas a ningún equipo.

"Quiero aclarar algo, ayer se hizo viral una respuesta mía en la gala donde yo decía que 'No' a si me gustaría seguir los pasos de mi papá en Colo Colo. Al momento de responder se cortó el audio y solo se escuchó un no que lo están sacando de contexto", partió expresando en su escrito el delantero.

Barticciotto Jr esclareció la situación | Foto: Agencia Uno

Ahondando en sus dichos, el joven atacante sentenció en su escrito que claramente le gustaría poder seguir los pasos que tuvo su padre, Marcelo Barticciotto, pero que hoy en día está muy feliz con su presente en Palestino.

"Mi intención era decir que más allá del club me gustaría tener una carrera como exitosa como la que tuvo él, pero nunca quise decir que no y quiero aclarar que no le he cerrado las puertas a ningún club. Además que estoy muy feliz de pertenecer a Palestino", cerró.