Se acaba una nueva temporada del fútbol chileno y los jugadores son premiados en la Gala Crack, uno de ellos es Bruno Barticciotto, hijo de Marcelo Barticciotto, el cual está nominado al mejor Sub 21 del Campeonato Nacional.

Tanto el ex jugador de Colo Colo como Bruno estuvieron presentes dicha ceremonia, donde se sinceraron en una distendida conversación donde sacaron sus trapitos al sol.

"La verdad que no lo vivo, yo trato de no decirlo tanto porque en una de esas lo pongo nervioso, pero lo sufro. Yo ahora me acuerdo de mi viejo cuando me seguía y me imagino lo que debía haber sentido, pero mucho orgullo y satisfacción y lo importante es que él cumpla su sueño y lo está cumpliendo", indicó el campeón de la Copa Libertadores 1991.

Barti Jr fue una de las grandes apariciones del Campeonato Nacional | Foto: Agencia Uno

Fue ahí que el actual jugador de Palestino reveló una infidencia de su padre. "Él sufre mucho y se pasa para el otro lado. Termina el partido y ponle que perdemos y lo veo el lunes, martes, miércoles y todos los días me dice ¿Cómo perdieron? ¿Cómo les hacen ese gol?. Él sufre más que nosotros", apuntó el jugador de 21 años.

Por último, el panelista de ESPN y Al Aire Libre de Cooperativa confesó que "sufro mil veces más que cuando jugaba y me pongo muy nervioso. Ahora me estoy acostumbrando un poco más pero cuando arrancó a jugar él se reía cuando le decía que no quería ver los partidos y prefería enterarme después cómo salían porque eran muchísimos nervios, pero me tendré que acostumbrar", cerró la entrevista.

Recordar que el futbolista que tuvo un renacer en los árabes y se afianzó en la oncena titular en el esquema de Gustavo Costas, y durante esta jornada el Tino Tino anunció la compra por el 50% del pase del joven delantero de 21 años.