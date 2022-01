¡CHRISTIANE ENDLER GANÓ EL PREMIO THE BEST! La chilena se convierte en la mejor arquera del Mundo

Una importante noticia es la que se dio a conocer hace pocos minutos en la premiación de los The Best FIFA Football Awards 2021. Instancia por la cual durante este nuevo evento contaba con la medida de la nominación de la portera chilena Christiane Endler como una de las candidatas para ganar el premio de la mejor arquera del mundo.

Medida que se dio a conocer durante la transmisión durante este lunes donde se informó que la portera nacional ganó el premio The Best. Premio que le venía siendo esquivo a la portera nacional, debido a que anteriormente en dos oportunidad a pesar de estar dentro de las nominadas, no había logrado quedarse con este importante reconocimiento deportivo.

La portera nacional que milita en el Olympique de Lyon y capitana de la Selección Chilena Femenina se impuso en este importante galardón siendo la tercera la vencida para ser declarada como la ganadora. “Estoy muy feliz y orgullosa por ser la primera latina en ganar este premio. Es un honor para mí”.

“Estoy muy nerviosa y emocionada ahora, porque por fin lo gané después de tres nominaciones. Gracias a todos por votar por mí, no puedo estar más orgullosa por ganarlo”, fueron las palabras que expresó la portera chilena una vez que se realizara su anuncio como ganadora de los premios The Best.

Tiane Endler se impuso ante sus colegas la portera alemana Ann-Katrin Berger y la campeona olímpica con Canadá y actual portera del Paris Saint Germain, Stephanie Lynn.

La portera nacional se convirtió en la primera futbolista sudamericana en conseguir este importante que la cataloga como la mejor arquera del Mundo durante el 2021.