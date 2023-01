El volante argentino Diego Buonanotte gestó su retorno a lo que fue el fútbol nacional tras su salida del Sporting Cristal de Perú y hoy es nuevo jugador de Unión La Calera, club en el cual buscará brillar tal como lo hizo en sus inicios al vestir la camiseta de la Universidad Católica en nuestro país.

Durante esta jornada, el mediocampista brindó su primera conferencia como nuevo jugador de los ‘Cementeros’ en la que reveló su felicidad de volver al fútbol chileno y en la que espera poder tener un gran estreno con su nuevo equipo en el torneo nacional

"Esperamos arrancar el torneo con el pie derecho. La idea es intentar lograr lo que buscamos. La idea es clasificar a una copa internacional y pelar lo más alto, después toca ir con tranquilidad", partió señalando Buonanotte.

Dentro de su arribo, se le consultó ante la posibilidad de que le pudiera anotar a la Universidad Católica con la camiseta de Unión La Calera, algo a lo que no se quiso adelantar y solo terminó remarcando su gran amor por los ‘Cruzados’.

Buonanotte ya entrena con Unión La Calera | Foto: Instagram

"Todo el mundo sabe del cariño y respeto que tengo por Católica. Hoy tengo la cabeza demasiado ocupada en el equipo en que estoy y falta mucho para saber si haré o no un gol, ojalá que si marco sea el fin de semana ante Cobresal", declaró.

Dando detalles de lo que fue su llegada a la escuadra de la quinta región, el argentino declaró que su intención de volver a Chile fue clave para su retorno y que el comentario de un compañero sobre el entrenador Gerardo Ameli fue determinante para su decisión.

"No me convenció Gerardo Ameli, pero la llamada del entrenador siempre es importante. Yo quería volver a Chile y en Perú tuve un compañero que me habló muy bien del entrenador. Es un técnico que te saca el máximo y eso es algo que me gustó mucho, al igual que la relación con el jugador, lo apoya y le saca el máximo", apuntó en conferencia.

Finalmente, Buonanotte tuvo palabras para manifestarse a lo que es su estado físico con el cual llega al conjunto ‘Cementero’ en el que declara que se siente apto para poder jugar.

"Físicamente me siento muy bien y hasta que sienta ganas de jugar y amor por este deporte, jugaré. No me pongo un plazo y ojalá pueda dar mucho más", cerró.