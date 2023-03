El ex número uno de la ATP, Marcelo Chino Ríos, estaría involucrado en el Caso Relojes con Tonka Tomicic y Parived.

Marcelo Chino Ríos estuvo la semana pasada en el país para una exhibición ante el español Alex Corretja. Luego de varios días en Chile, el tenista quien fue el número 1 de la ATP aparece ahora en el ojo del huracán por una supuesta participación en el Caso Relojes, que protagonizó la animadora Tonka Tomicic y su ex marido, Parived.

Los detalles del caso y de la implicancia del ex integrante de Copa Davis fue relevado en el matinal de Mega, "Mucho Gusto", donde se menciona que en las indagatorias del caso estaría implicado Ríos, donde también están como protagonistas Marco Antonio López y el rostro televisivo.

Ríos -según la información- fue mencionado en las pesquisas, quien fue detenido en 2019 en el país por intentar ingresar a Chile vía el Aeropuerto Internacional de Santiago con un pasaporte falsificado.

Una de las declaraciones que se dan y que tienen a Ríos en la mira es que "las personas que compran relojes y joyas robadas saben perfectamente que son robados". En esas palabras aparece Chino Ríos como supuesto implicado.

Marcelo Ríos estaría implicado en Caso Relojes (Getty Images)

Otro de los detalles que apunta a Ríos es que las personas que adquieren artículos robados saben que son de dicha procedencia y que, además, no tiene un destino en el común de las personas. Más bien se apunta a que esos productos son exclusivos y de difícil poder adquisitivo, que sí tendría uno de los mejores tenistas del mundo en 1998.

En el programa de Mega no dieron con Ríos y dejaron claro a través de su nucleo familiar es que no tiene nada que ver en este entuerto, aunque la justicia tendrá que dictaminar y decretar si es que el Chino dice o no la verdad.