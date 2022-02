Chupete Suazo desmiente pelea con Ivo Basay en La Serena: "Cada problemita lo hacen muy grande o me ensucian el nombre"

En las últimas horas salió la información de una posible pelea que habrían protagonizado Humberto Suazo e Ivo Basay en Deportes La Serena, que incluso se desencadenó a los golpes. Sin embargo, fue el mismo delantero quien desmintió todo durante este jueves en conferencia de prensa.

El jugador de 40 años reconoció que hubo un intercambio de palabras, pero con el preparador físico Ítalo Traverso y que no se desencadenó en algo más que una simple discusión.

“Es totalmente falso, en ningún momento me he peleado con Ivo. Al contrario, creo que se han hablado las cosas. Lo que pasó es que tuvimos una pequeña discusión o no compartimos palabras con el profesor Ítalo Traverso, pero se habló, se pidió disculpas, se hablaron las cosas y quedó ahí en el momento", dijo Chupete.

Por otra parte, Suazo lamenta que una vez se le involucre en este tipo de problemas, donde son cosas sin mucho valor y que además percibe una mancha en su nombre.

"Lo más grave de todo esto es que se ha ensuciado un poquito el nombre una vez más, creo que cada problemita que hay aquí lo hacen muy grande o me ensucian el nombre. Creo que como se dice, con el profe Ivo nunca hubo nada, al contrario, fue todo con el profe Ítalo, pero quedó ahí. Ni siquiera fue una pelea, fue una discusión, no compartíamos opiniones y ahí quedó", cerró.

Recordemos que el goleador retornó al elenco granate para esta temporada, pues en el segundo semestre del pasado año tomó vuelo hacia México para vestir la camiseta de Raya2, la filial de Monterrey.