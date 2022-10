Claudio Borghi afirma que Sebastián Miranda no se juega el puesto en la U y advierte: "En él encontraron una regularidad que no tuvieron con otros dos entrenadores"

Universidad de Chile igualó sin goles ante Unión Española en la ida de las semifinales de Copa Chile y la llave ha quedado totalmente abierta para la vuelta a jugarse en el Estadio Santa Laura.

No obstante, en la U quieren asegurar la permanencia este fin de semana en el Campeonato Nacional 2022 y para eso debe sumar ante Huachipato y olvidarse de una vez por todas por el descenso.

En esta irregular campaña de los universitarios, pasaron dos entrenadores: Santiago Escobar y luego Diego López, con los cuales no pudieron repuntar de su mal momento y Sebastián Miranda pudo lograr aquello desde que está al cargo. Una situación que Claudio Borghi en Todos Somos Técnicos.

"En Miranda encontraron una regularidad que no encontraron en otros dos entrenadores. No me meto en los bolsillos de nadie, pero me imagino que Santiago Escobar fue mucho más caro que Miranda y armando el plantel. Me imagino que Diego López habrá sido un poquito más caro que Miranda, bastante más caro. Miranda no solo te salvó del descenso, sino que te dio tranquilidad", sostuvo el 'Bichi'.

El DT llegó al banco azul tras la salida de Diego López | Foto: Agencia UNO

Finalmente, el comentarista señaló que "si alguien tiene que reclamarle algo a Miranda y dicen 'tenemos dudas que usted siga', yo siendo Miranda, diría. 'En cinco partidos, les salvé todo el desastre que propusieron: de entrenador, gerente, pretemporada, contrataciones, malos resultados. No hay nadie mejor que yo este año en el club, con todos los problemas que arrastraba la institución, los salvé del descenso'", cerró.