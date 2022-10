Universidad de Chile obtuvo un valioso triunfo frente a Deportes La Serena el pasado domingo en el Estadio La Portada por 2-1 con un gol en el final de Junior Fernandes y que desató la alegría de Sebastián Miranda y de todos los hinchas azules.

El cuadro estudiantil ha mejorado su rendimiento de la mano del joven técnico y ha logrado al parecer soltar algo de tensión luego del proceso de Diego López. Por aquello, es que durante este lunes en Todos Somos Técnicos se generó un sabroso debate.

Los panelistas discutieron sobre cuál será el rol de Miranda en la temporada 2023, si de asesor, ayudante técnico o derechamente como el estratega del primer equipo. Además, de cómo planificar el plantel para el año que viene. Ante este tema, es que Claudio Borghi fue tajante.

“No encuentro que sea difícil de responder, porque tú te sientas como entrenador y los dirigentes te pueden proponer jugadores y tu también propones algunos otros. Te quieren traer a alguien que no estás de acuerdo y tú dices ‘sí, tráiganlo. No hay problema. No es lo que necesito. No va a jugar a mucho’. Después te puede doblar o no la mano el jugador. Tú piensas que no puede jugar y lo termina haciendo”, explicó.

El entrenador ha ido de a poco revirtiendo el mal momento azul | Foto: Agencia UNO

Finalmente, al 'Bichi' se le consultó por el candidato para que sea el DT de los azules el próximo año, a lo que fue contundente.

“Miranda. Si él pasa estos momentos de tensión con el descenso, el otro año dale toda la confianza”, cerró.