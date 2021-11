Ex entrenador de los albos detectó el por qué ha fallado el mediocampo de Colo Colo en los últimos partidos y avisó que Opazo saca a relucir todos sus dotes por la banda derecha y no la izquierda.

Colo Colo hizo, probablemente, el partido más bajo en lo que va de la presente temporada ante Curicó Unido, en donde rescató a duras penas un empate que le sirvió para igualar la línea de Universidad Católica en la tabla y seguir dependiendo de sí mismo para bajar una nueva estrella.

Debido a las ausencias de Brayan Cortés, Gabriel Suazo y Gabriel Costa por estar en la Selección Chilena y Peruana, respectivamente, Gustavo Quinteros se vio obligado a hacer modificaciones en la zaga y en el mediocampo, algo que impactó notoriamente el rendimiento de Colo Colo.

En los últimos dos partidos, Óscar Opazo no lució su mejor nivel debido a que fue movido a la banda izquierda y, por otro lado, Leonardo Gil se vio muy complicado en la creación del juego tras la ausencia de Gabriel Costa, quien suele estar encargado de esa faceta.

Claudio Borghi, ex jugador y entrenador de Colo Colo y ahora comentarista del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, comentó sobre los problemas que tuvieron los albos en los últimos partidos, diciendo que “El problema que tiene Colo Colo, para mí, es que Gil no puede salir del mediocampo. Cuando sale, Colo Colo pierde fluidez en el traslado de la pelota”, dijo de entrada.

“¿Lo tiene Pizarro? Sí, pero Fuentes no tanto, es más de marca. Pizarro dio tres pases entrelínea y no más. No está Costa que ha sido un buen aporte para el club, pero creo que esta posibilidad de que Quinteros quería que Gil no se moviese del lugar donde lo había destinado, estaba muy marcado en el lugar que estaba y no tuvo opción de tener fluidez”, agregó.

El ‘Bichi’ cerró su análisis con el partido que hizo el ‘Torta’ Opazo, quien tuvo que cumplir funciones en la banda izquierda, siendo que suele ir por la derecha: “Se pierde Opazo por izquierda, porque no tuvo ninguna ayer cuando Opazo sí lo hace muy bien por derecha”, remató.