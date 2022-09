El ex técnico de la Selección Chilena se refirió a la opción de Sebastián Miranda en el banco de Universidad de Chile y apuntó a que tiene algunos factores diferentes en comparación al interinato anterior.

Universidad de Chile tiene un gran desafío este jueves ante Palestino por la Fecha 25 del Campeonato Nacional 2022. El cuadro azul buscará su segundo triunfo como forastero en el torneo, un dato que preocupa y mucho en la U.

Sin embargo, no es lo único que puede preocupar desde el elenco universitario, pues también los ojos estarán atentos al desempeño de Sebastián Miranda, quien se ha hecho cargo del equipo tras la salida de Diego López.

Durante este miércoles en Los Tenores de ADN, Claudio Borghi fue consultado sobre lo que le parece esta designación de Miranda en la banca estudiantil. El ex seleccionador nacional cree que es una buena opción, pero también tiene lo rodean algunas dudas.

"Es una buena alternativa, un conocedor de todo el plantel. Es algo que es una ventaja, experimentar con un técnico que no conozca las realidades e historia del equipo es complejo. Lo único que me preocupa es, y esto lo digo con mucho respeto, no es su capacidad técnica, sino su poca experiencia técnica de primeros equipos", sostuvo 'Bichi'.

El joven técnico se hará cargo del primer equipo de la U por segunda vez | Foto: Agencia UNO

Finalmente, el actual comentarista afirmó que el joven técnico realizó un buen trabajo en su interinato anterior, pero era otro momento y con una cantidad de puntos distinta.

"Si bien lo hizo antes y muy bien, el peso que tenía en puntaje era diferente. Hoy tiene que reaccionar de diferente forma y vamos a ver cómo lo soluciona", cerró.