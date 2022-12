Claudio Borghi habló en exclusiva con Bolavip Chile y habló de la insólita situación que vivió en Qatar mientras trabaja para una cadena televisiva. El 'Bichi' fue entrevistado en la previa de un partido de Argentina antes de partir al estadio por la periodista Dominique Metzger del Canal Todo Noticias.

El campeón del mundo en México 86 con la Albiceleste aseguró que una tema complejo, a pesar de haber reconocido a la notera. “Fue muy complicado, porque ella estaba trabajando y yo me iba para el trabajo. Evidentemente la tengo muy reconocida, ella es una muy buena periodista, pero de noticias, no deportivas", comenzó explicando.

El Bichi explicó la situación que vivió con la periodista | Foto: Agencia UNO

En esa línea, el comentarista aseguró que no sabía en el contexto que le tealizaría las consultas, aunque reconoció que luego de todo lo que formó por este "desaire" de Metzger, él mismo la exculpo de todo.

“Claro, yo no sabía en qué contexto ella me iba a hacer preguntas y me decía ‘yo también vengo a trabajar y me pongo la camiseta’. Después le escribí y le dije ‘No tienes ninguna obligación de conocerme, hace más de 30 años que no vivo en mi país y no me ves todos los días. Así que olvídate’", agregó Borghi.

"Bueno, en algunos lugares la trataron mal, porque si vas a hacer un mundial, deberías al menos conocer alguna gente de tu país. Fue una anécdota graciosa para uno, desgraciada para ella, así que fue algo especial”, cerró.