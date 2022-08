La edición 192 del Superclásico del fútbol chileno dejó una contundente victoria a favor de Colo Colo por 3-1 ante la Universidad de Chile en el Estadio Fiscal de Talca, en donde los Albos se mantienen como solidos líderes del torneo, mientras que la U sumó una nueva derrota la cual lo complica con la parte baja.

Tras acabar el partido, el ídolo Albo y hoy comentarista, Claudio Borghi expresó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports lo que dejó este nuevo enfrentamiento entre Azules y Albos, en donde se mostró preocupadísimo por la situación de la U.

“Universidad de Chile puede perder o puede ganar, pero no se le ve un esquema, no se le ve una forma ni un estilo y ahí está la complejidad”, partió indicando Borghi.

Siguiendo en la línea de sus declaraciones, el ‘Bichi’ apunta a que hoy en día los dirigidos por Diego López no muestran un sistema claro de juego, lo que sin duda los complica más aún pensando en los próximos duelos del Romántico Viajero y en la delicada posición que se encuentran hoy en día.

La U sumó su tercera derrota consecutiva | Foto: Agencia Uno

“Me preocupa el hecho de que yo puedo ganar o perder, pero tengo que tener un estilo o una forma que me permita, si no gano este partido, confiar en lo que voy a hacer el próximo y mantenerme con un buen rendimiento. Hoy no veo eso en la Universidad de Chile y es preocupante porque está muy cerca de la tabla del descenso, teniendo dos partidos de visita. Se le complica mucho la situación”, explicó detalladamente en TNT Sports.

Concluyendo, Borghi señaló que la diferencia en este Superclásico se definió en las áreas, en donde destacó en parte la letalidad de los Albos, pero dejo en claro que ninguna de las dos escuadras planteó un partido para manejar el duelo.

“La diferencia estuvo en las áreas, Campos en las dos pelotas que tuvo en profundidad Colo Colo sale a apretar muy bien, tapa una situación de gol, pero ninguno de los dos equipos mostró un esquema de tenencia de balón, de poder manejar el partido”, finalizó.