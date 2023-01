Queda poco para el inicio del Campeonato Nacional en la Primera División y la expectación crece entre los aficionados quienes esperan que el equipo de sus amores pueda hacer la mejor presentación posible.

Pero algo ha molestado a los hinchas en este arranque de competencia y es el excesivo valor en el precio de las entradas, algo que sin duda afecta al bolsillo de muchos. Claudio Borghi dialogó con Bolavip y se refirió a esta situación la que, según sus palabras va netamente vinculada a resguardar los gastos en los clubes.

"Yo no se si lo hacen para recaudar o evitar que gente vaya a la cancha y así tener menos gastos porque normalmente pasa. Recordar que Barnechea puso partidos sin público, porque a veces es para evitar temas como de seguridad. Si van 30 mil personas te aumentan los costos, pero es algo que hay que revisar", sentenció el Bichi.

En relación a la competencia, Borghi habló sobre lo que espera de Universidad de Chile y si cree o no que ahora sí peleará arriba y no pensará en el descenso. Borghi sostuvo que solo anhela que la U tenga funcionamiento este 2023.

"La U tiene buen plantel, lo que le falta es funcionamiento. Ningún grupo de jugadores que no tenga funcionamiento va a obtener buenos resultados. Los partidos a puertas cerradas o amistosos tampoco sirven para sacar conclusiones. Esperemos que la U tenga un buen funcionamiento en este campeonato. No me animo a decir si hay un candidato, la pelotita debe comenzar a rodar primero", aseveró el comunicador.

Por el lado de Colo Colo, Borghi se refirió a los refuerzos, en específico Carlos Palacios. El ex campeón del mundo cree que el ex Unión Española es un buen jugador, pero que le asusta su veloz regreso al país. "Uno espera eso, pero las declaraciones del técnico no son buenas. Dijo que Palacios no viene en buena condición física, entonces hasta que se ponga, hasta que pueda y hasta que aguante, eso habrá que verlo en cancha. Se fue en un buen momento, pero la vuelta fue rápida y habla que no fueron buenos resultados.

Borghi espera que la U este año sí tenga funcionamiento (Agencia Uno)

También comentó las declaraciones de Fabián Castillo, el nuevo jugador albo, que dijo que no estaba en buen pie. El Bichi cree que tendrían que haber avisado antes al deportista en relación a dónde venía. "Hay algo que debe aprender y ahora hay que ver cómo funciona. No fue la mejor declaración, hay que instruirlo", detalló.

Sobre si espera alguna sorpresa o en específico el cuadro de Magallanes que viene de ganar la Supercopa al cuadro albo, Borghi puntualiza que "Magallanes lo ha hecho muy bien, pero la única duda que me genera es que es un plantel muy grande en edad", cerró.