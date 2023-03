Campeón del mundo y ex DT de Colo Colo, Claudio Borghi, anticipó lo que podría ser la zaga del Cacique ante Universidad de Chile en el Superclásico, donde tiene una cuota de duda con la titularidad de Maximiliano Falcón para enfrentar a los azules.

Claudio Borghi pone en duda la presencia de Peluca en el Superclásico: "Para mí, la pregunta es si Falcón es titular o no"

Colo Colo piensa de lleno en lo que será una nueva edición del Superclásico frente a Universidad de Chile, compromiso que se desarrollará en el Estadio Monumental y que tendrá al equipo de Gustavo Quinteros buscando estirar una hegemonía que data de casi 22 años a esta altura.

Para el partido frente a los azules, el estratega argentino-boliviano recuperará al suspendido Maximiliano Falcón y tendrá que tomar una decisión en la zaga considerando el buen partido que hizo Matías de los Santos y Ramiro González ante Magallanes.

“Para mí, la pareja de De los Santos-González cuando tiene un 9 referente que juega de espalda es interesante, porque los dos cabecean muy bien y tienen oficio. El problema es que la U no te presenta ese tipo de 9”, arrancó diciendo Claudio Borghi en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Falcón se perdió dos partidos por ver la roja ante Everton. | Foto: Agencia UNO

El Bichi plantea sus dudas con la titularidad de Falcón: “Yo creo que la única forma de modificar -hay que recordar que la U viene de empatar y Colo Colo de ganar-, la única forma de no repetir la escuadra es tener un titular afuera y para mí la pregunta es si Falcón es titular o no”.

“Falcón sale por una tontera. Si tú me dices a mí que hay que marcar a alguien veloz, te pongo a Falcón, no tengo duda. Hay que ver la confianza que tiene el entrenador en Falcón como para ver que no vuelva a perderlo durante un clásico”, complementó.

Borghi remata diciendo que “Pasa que Falcón la ha sacado barata en muchos partidos. No digo que sea un jugador expulsable, pero si en un clásico caliente como puede ser el del domingo pierdes a un central titular, te complica mucho”.