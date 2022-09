El ninguneo de Jorge Valdivia al trabajo de Claudio Borghi en la Selección Chilena no quedó indiferente para el ex técnico de Colo Colo y La Roja, quien le respondió al Mago con dureza desde su espacio radial.

Nada de bien cayeron en Claudio Borghi los dichos de Jorge Valdivia en Radio ADN cuando dijo que “entre Bielsa y Sampaoli” no hubo mayor trabajo, atacando de manera directa al ex entrenador de Colo Colo quien, precisamente, estuvo entre esos dos técnicos al mando de la Selección Chilena.

“Entre Bielsa y Sampaoli estuve yo, se habrá referido a mí. Yo me meto en pelea de perros grandes, muy grandes y esta pelea no me parece adecuada. En sus dichos tiene razón, yo no gané nada con la Selección, no gane la Copa América, pero sí fuimos primero”, se defendió Borghi en Futuro FC de Radio Futuro.

Bajo esa misma línea, aportó diciendo que “Yo tenía mucha esperanza de poder hacer un buen trabajo, lo que sí tiene que acordarse es que se equivoca en sus dichos porque no era el mismo equipo de Bielsa y Sampaoli, yo tuve que sacar a 5 jugadores de los cuales 4 eran titulares inamovibles -no Jorge Valdivia- “

Borghi recordó la indisciplina en La Roja. | Foto: Agencia UNO

El plato fuerte del round lo guardó para el final el Bichi: “Futuro con ADN son radios hermanas y no hay ningún problema en que se mencione mi nombre en otra radio. Hay cosas incontrolables porque los códigos no funcionan para todo el mundo igual”, calentó motores.

“ADN me llamó para trabajar ahí después de la salida de Guarello y yo dije que no y ese dicho que no le permitió a Jorge Valdivia trabajar ahí. Lo que yo despojo, él lo agarra como una gran fuente de trabajo. Ojalá que le vaya bien, pero le falta recorrido como para entender que hay que saber ubicarse en el puesto donde uno está”, pegó el campeón del mundo con Argentina en 1986.

ver también Bianchi abre el debate sobre el mejor equipo chileno de todos los tiempos

¿Habrá nueva respuesta? Lo cierto es que Borghi y Valdivia han tenido más de un desencuentro a lo largo del último tiempo, donde principalmente es el jugador quien busca a su ex técnico con quien el amor empezó a morir después de que el Bichi lo sacara por indisciplina de La Roja.