Claudio Borghi se pone firme con la necesidad de Universidad de Chile de disfrutar el sueño de la casa propia: "La U debe tener un estadio sí o sí"

Claudio Borghi no esconde su vinculación con Colo Colo, no obstante, no tiene problema en hablar de Universidad de Chile y dar cuenta de los innumerables problemas de los azules. ES más, en Bichi enfatizó que la U requiere sí o sí un estadio para sus duelos de local.