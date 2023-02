Las palabras de la portera de La Roja y el Olympique de Lyon no gustaron para nada a Hernán Clavito Godoy, quien manifestó su enojo contra las declaraciones de Endler y le repartió no consejos precisamente.

La eliminación de La Roja Femenina en el repechaje mundialista a manos de Haití sigue calando hondo en el ambiente del fútbol nacional y más aún con las subliminales palabras de Christiane Endler a José Letelier, el aún DT de la Selección Chilena.

La portera chilena dijo ‘haber avisado’ que se venía una debacle y apuntó a Letelier, situación que no ha gustado mucho por el tenor de las palabras y porque, según los protagonistas, esa crítica se hace adentro y no se ventila para afuera.

Bajo ese prisma, en Bolavip Chile quisimos conocer la ácida palabra de Hernán Clavito Godoy quien, en su estilo, repartió: “La ropa sucia se lava en casa, eso es lo que tenía que haberse hecho si no estaba a gusto y no aceptar haber ido con la Selección Chilena si no estaba de acuerdo con el técnico”.

Clavito descuera a Endler. | Foto: Agencia UNO

“Después de la debacle todos somos generales, estuvo muy mal ella porque tiene asegurado su porvenir y puede que tenga mucha razón en sus críticas en cuanto al proceso formativo de divisiones inferiores en el fútbol femenino y que no hay un campeonato serio, siempre es Santiago Morning, Universidad de Chile y Colo Colo”, complementó Godoy.

Clavito al final terminó metiendo en el saco a los medios y ex protagonistas que brillan por su silencio: “Los torneos chilenos no son buenos y nadie lo dice, hay periodistas y jugadores de fútbol en el medio y no lo dicen por cuidar el trabajo, no se queman”.

Seguramente se seguirá hablando del proceso de La Roja que no pudo culminar con una nueva clasificación mundialista y en el cual José Letelier quedó colgando de un hilo, en donde a su vuelta al país tendrá reuniones claves para dirimir su futuro.