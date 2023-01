Una compleja situación ha estado viviendo el jugador de Cobreloa, Nicolás Maturana, quien acusó hace unos días de estar recibiendo amenazas de muerte y que lo tienen más lejos que cerca del cuadro loíno.

"Fueron hasta mi edificio a amenazarme. No pudieron entrar, porque el conserje no los conocía, pero se pasearon por mi estacionamiento, me mandaron videos y fotos de donde vivía. Es algo más grave. Es clara la señal, sé de donde viene, no voy a dar nombres, la mayoría de la gente lo sabe", sostuvo el volante.

En esa línea, el mismo jugador afirmó que "de parte de la dirigencia nadie me ha llamado y me ha dicho, Nico te vamos a apoyar. Óscar Wirth no me ha dicho nada. Independientemente de la mala relación que tengo con él, por último como gerente deportivo debería acercarse y decir que cuento con el apoyo independiente de las diferencias que tengamos", complementó.

Sin embargo, desde el mismo club emitieron un comunicado y donde respaldaron al futbolista y que aseguraron ser una entidad que acompañará a Maturana en todo el proceso investigativo.

"Condenamos públicamente la violencia de trato y amenazas recibidas por nuestro jugador, e instamos a todos y a todas a condenar este tipo de actos. El fútbol y nuestra institución han sido históricamente un punto de unión de los calameños y calameñas, de hinchas, dirigentes y trabajadores, y este tipo de actos no representa el espíritu deportivo de nuestra institución", sostuvieron.

"Así mismo, como Directorio nos haremos parte y colaboraremos activamente en cada etapa de la investigación, pues no aceptamos nuestros trabajadores, jugadores y personas en general de nuestra institución reciban este tipo de amenazas, las que reiteramos repudiamos y condenamos. Adicionalmente, comunicamos que a la fecha también hemos dado respuesta al Oficio emanado de la Delegación Presidencial", complementaron.