Nicolás Maturana no tuvo una óptima salida de Cobreloa. El mediocampista se enfrascó con la dirigencia de los “Zorros del Desierto” y el volante contó su verdad.

En 2023, Maturana fue hasta Santa Cruz a jugar en la Primera B, mientras que este año debía volver y no estaba considerado por lo que rescindió su contrato.

El mediocampista contó su verdad sobre lo que pasó con Cobreloa y con el paso del tiempo, claramente, Nicolás Maturana reconoce su error a la hora de enfrentar las acusaciones.

“Ya no voy a hablar más de los dirigentes ni de nadie. La verdad que cuando estuve en Calama cometí un gran y grave error, que fue hablar de la parte directiva y dirigencial de Cobreloa. Eso no va a volver a pasar, porque creo que me pasó la cuenta en encontrar clubes”, reconoció Maturana en BOLAVIP.

Nicolás Maturana da vuelta la página por los dirigentes de Cobreloa (Photosport)

Maturana reconoce que hablar demás le pasó la cuenta y siente que eso lo hizo madurar durante este tiempo.

“Acá, uno sabe que se habla todo y se dicen todo. El mundo del fútbol es chico y uno también aprende de estas cosas”, admitió.

¿Qué le pasó la cuenta a Nicolás Maturana en Cobreloa?

Maturana dejó de ser jugador de los “Zorros del Desierto” a principios de 2024. El jugador es consciente que sus palabras no fueron bien tomadas en Calama por la gente de Cobreloa.

Maturana sentencia directamente que “siento que más que un problema (todo pasó) porque yo defendía a mucha gente de Cobreloa, defendía a los trabajadores, a compañeros e incluso, de repente, al técnico que estaba”.

En esa línea, el nuevo volante de San Antonio Unido argumentó que “a Emiliano Astorga también lo defendí en algún par de ocasiones contra el presidente y eso me pasó la cuenta, porque después mucha gente que yo defendí me dio la espalda”.

En el final, el exjugador de la U fue claro: “Aprendo de los errores y ya no hablaré más de temas de dirigentes, sólo me dedico a lo deportivo y a buscar el título con San Antonio Unido”.

¿Cómo fue el paso de Nicolás Maturana en Cobreloa?

El mediocampista llegó en 2020 a Calama y defendió tres temporadas los colores de Cobreloa anotando 6 goles en la Primera B durante su estadía.

En la temporada 2021 y 2022 fue titular indiscutido, pero el año pasado salió del club por entreveros con la dirigencia.