Nicolás Maturana llegó a Chile hace un par de horas tras su paso por el Real Estelí de Nicaragua. El volante llegó a San Antonio Unido y busca su revancha en el fútbol chileno.

El volante formado en Universidad de Chile hoy participó del amistoso ante Ferroviarios de cara al estreno en la Segunda División.

Tras la goleada por 7-0, Maturana respondió las consultas a BOLAVIP repecto a su retorno a Chile para defender al SAU tras el llamado del presidente Guillermo Lee. El mediocampista está ávido de victorias y de ganar un título en el país.

“Acá la verdad que me demostraron mucho más interés por contar conmigo y bueno. De repente hay que bajar un escalón para poder subir dos, así que espero hacer una buena campaña”, explicó el Matu en diálogo exclusivo.

Nicolás Maturana está claro que busca triunfar en Segunda División (Photosport)

En esa línea, Maturana tiene claro que San Antonio Unido tiene la responsabilidad por la jerarquía de su plantel ganar y avasallar en el ascenso para volver a la B en el 2025.

“Acá vengo a ayudar al equipo a lograr el objetivo y, posteriormente, ver si puedo seguir acá o quizás encontrar un equipo ya en Primera División“, indicó.

¿Por qué Nicolás Maturana decidió dejar el Real Estelí para fichar en San Antonio Unido?

Nicolás Maturana estuvo cerca de un mes en Centroamérica donde alcanzó a ganar la Copa Primera en Nicaragua con el Real Estelí.

Sin embargo, el exjugador de la Universidad de Chile dio cuenta que sus expectativas fueron decayendo en el cuadro nicaraguense, aunque él destacó el trato humano en su equipo.

“La verdad que fue buena la experiencia, no tengo nada que decir. Hubo un par de detalles que al final me llevaron a decidí salir del club, pero yo no tengo nada que decir nada de los dirigentes ni del presidente ni de nadie. La verdad que desde la dirigencia se comportaron muy bien conmigo, un siete, incluso cuando me vine me pagaron todo”, manifestó.

Además, Maturana confesó que “me voy muy agradecido del club. La parte directiva se portó un siete cuando les dije que yo quería salir del club, pero fue un tema netamente y también un poco en deportivo, porque estaba jugando, después no jugaba. Quería encontrar un poco más de regularidad”.

¿Por cuánto firmó Nicolás Maturana en San Antonio Unido?

Nicolás Maturana llega a ser uno de los referentes del “Lila de San Antonio”, ya que el presidente Guillermo Lee se la jugó por él.

El volante llega por toda la temporada 2024 para jugar en la Segunda División. El mediocampista indicó que “estoy feliz de estar en este club, me abrieron las puertas y vamos por el título”.