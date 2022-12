Coca Mendoza no se inmuta con Zaldivia por llegar a la U y lo repasa: "Nunca se me hubiese ocurrido demandar a la institución"

El posible arribo de Matías Zaldivia a Universidad de Chile después de no haber renovado con Colo Colo sigue siendo tema en el Mercado de Pases del fútbol chileno, que podría remecerse con un traspaso pocas veces visto en el fútbol chileno.

El argentino nacionalizado chileno, quien llegó a Chile el 2016 y estuvo 7 años ligado al Cacique, podría convertirse en el cuarto refuerzo de los azules de cara a una temporada 2023 donde buscarán encontrar la gloria perdida.

Sobre su posible llegada al CDA, Gabriel ‘Coca’ Mendoza soltó la artillería pesada en conversación con El Deportivo del diario La Tercera, donde se mostró absolutamente indiferente a su inminente desembarco en la U.

Zaldivia suena con fuerza en la U. | Foto: Agencia UNO

“No me parece nada de mal que se vaya, porque a pesar de haber estado varios años, tampoco fue un referente dentro de Colo Colo. Diferente es si fuese Falcón, Lucero, Gil, Brayan Cortés o los que salieron de inferiores como Pizarro o Suazo”, avisó.

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que “Zaldivia en su minuto fue un jugador importante dentro del equipo, pero no fue uno de los grandes referentes de la institución. Bien por él, pero no me causa nada porque para mí no fue nunca un referente durante el tiempo que estuvo. Fue importante, pero no fue un referente”.

Mendoza no perdona a Zaldivia por un episodio del pasado: “Independiente de lo profesional y de lo que uno haya arreglado o no arreglado, a mí nunca se me hubiese ocurrido demandara a la institución. Entonces eso también marca y hay que tenerlo presente”, remató.