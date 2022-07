Jorge Contreras analizó los dichos del Mago tras proclamarse el mejor 10 de la historia del fútbol chileno. Si bien ubica al ex Colo Colo en un sitial de privilegio, sostiene que nunca es bueno el autobombo y que los títulos ganados con la selección chilena no son el parámetro.

Tras anunciar su retiro definitivo de las canchas, Jorge Valdivia ha repasado muchos pasajes de su carrera, aunque también dio espacio para la controversia luego de afirmar que fue el mejor 10 de la historia del fútbol chileno. “Sin querer faltarle el respeto a nadie, soy el mejor. Desde mi gusto futbolístico, sí. Primero, para atrás ninguno de los que jugó en mi posición no fueron campeón de nada, yo sí”, dijo en ESPN.

Estas palabras rápidamente trajeron a la mesa el debate sobre quién fue el más destacado en esa posición, con varios ex volantes respondiéndole al Mago como Jorge Aravena. En ese tenor habló también otro destacado ex enganche como Jorge Contreras, quien en diálogo con Círculo Central se alineó a los dichos del Mortero.

“A pesar de que yo lo admiro mucho por todo lo que mostró, creo que no es conveniente autoproclamarse el mejor. Deja a mucha gente de lado, muchos jugadores que fueron muy buenos en sus equipos, que jugaron a nivel internacional. Lo dijo en su momento Marcelo Vega, Jorge dijo que no quiso faltarle el respeto a nadie, pero al final le falta el respeto a algunos. Los muchachos de ahora nos sacan a todos de antes los títulos conseguidos. Eso no indica nada, es como decir que Gonzalo Jara es mejor que Elías Figueroa”, comenzó.

“Si nos basamos en las estadísticas, otro candidato a poder proclamarse el mejor 10 es el Mortero Aravena. El otro día escuché unas declaraciones de Jorge (Aravena) y que tampoco estaba de acuerdo con lo que comentaba Valdivia de autodenominarse el mejor 10”, agregó el ex mediocampista de Las Palmas.

De todos modos, el Coke tiene en un sitial especial al ex Colo Colo y así lo dejó claro cuando nombró a sus mejores 10. “Para mí el mejor 10 es el generador de fútbol y te puedo dar cuatro: Francisco Chamaco Valdés, Manolito Rojas, Jorge Valdivia y Jorge Aravena. Están también el Coto Sierra, Marcelo Vega, Jaime Riveros, Carlos Reinoso, Miguel Ángel Neira, hemos tenido muy buenos 10”, puntualizó

Jorge Valdivia dejó instalado el debate sobre quién fue el mejor 10. / FOTO: Agencia Uno

En ese sentido, destacó la vigencia que mantuvo el Mago en el primer nivel futbolístico, siendo reconocido en el extranjero por demostrar otras cualidades aparte de su faceta de asistidor.

“Yo consideraría mucho también el poder mantenerse y ser ese jugador desequilibrante. Los jugadores en ese puesto casi siempre teníamos marcas personales, los rivales se preparaban para contrarrestarnos y eso también tiene un parámetro para ver quien fue el más abastecedor. Que tuviera otros atributos, no sólo el filtrar un pase, sino el meter balonazos aéreos, ser dueños de pelotas detenidas. Hubo muchos buenos 10 y entre ellos lógicamente Valdivia ocupa un lugar privilegiado, a mí me sorprendía su inteligencia futbolística en cada partido”, cerró.