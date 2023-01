La Roja Sub 20 apareció cuando tenía que aparecer y derrotó por la cuenta mínima a su par de Bolivia en el Sudamericano Sub 20, manteniendo de esa manera viva la chance de poder volver a clasificar a un mundial de la categoría.

El partido no fue fácil para Chile y, tras el gol de Assadi, tuvo que soportar los embates de los bolivianos quienes no cesaron en la búsqueda de igualar el partido para afinar su clasificación a la siguiente ronda.

“Ormazábal puso a los que tenía que poner y algunos no más… le resultó. Gol de Assadi quien tampoco hizo un gran partido, pero chucha, te rompió el partido un chico que no lo habías puesto hace dos partidos. Hiciste cambios; Joan Cruz de falso 9, no sé si Torrealba está lesionado o no…”, analizó junto a Bolavip Chile, Jorge ‘Coke’ Hevia.

Joan Cruz no estará ante Venezuela por suspensión. | Foto: Archivo

Coke tiene sus reparos sobre cómo se ha planteado la fase inicial del torneo: “Siento que se ha confiado mucho en primera fase con el grupo fácil que le tocó y después meterá lo mejor que pueda en el hexagonal final si es que entra. Hay que tener algo en consideración, eso sí, son niños, pero le terminé encontrando la razón”.

El comunicador, ahora, le encuentra la razón a Pato Ormazábal y sus polémicas palabras de que los jugadores aún son niños: “Echaron jugadores, suspendieron jugadores por ser cabros chicos. No estoy de acuerdo con cómo plantea, con cómo juega, pero ganó y le queda Venezuela ya la final esto va terminar siendo resultado vs. funcionamiento porque él ha decidido no fomentar el funcionamiento porque no ha puesto a los mejores juntos”.

Chile se jugará la vida el próximo sábado frente a Venezuela, en donde un triunfo abrocharía la clasificación a la siguiente ronda donde se jugarían, eventualmente, los boletos para clasificar a una nueva copa del mundo.