Ya han pasado varios meses de la no clasificación de la Selección Chilena al Mundial Sub 20, la cual terminó con el despedido de Patricio Ormazábal como entrenador, tras el fracaso y los malos resultados obtenidos en Colombia.

Pese a esto, el exjugador Dante Poli se lanzó en picada en contra de Lucas Assadi y Darío Osorio de la Universidad de Chile y le echó la culpa de este fracaso. "Ellos son grandes responsables que a la Sub 20 no le haya ido mejor y ellos son responsables de no estar jugando por haber bajado su rendimiento y por algo no están jugando bien en Universidad de Chile", dijo en su momento el panelista de ESPN Chile.

Assadi y Osorio fueron apuntados por Poli como los grandes responsables del fracaso de la Sub 20 | Foto: La Roja Twitter

Bolavip conversó con César Vaccia, DT que dirigió en su momento a las selecciones menores de Chile, respecto a estas polémicas declaraciones, ante el ex estratega azul manifiestó su repudio total.

"No estoy de acuerdo. El equipo no son solo dos jugadores, son un plantel completo y el entrenador. Tú no puedes culpar a nadie por el exitoso o el fracaso, yo creo que el equipo fue el que no funcionó, el Pato Ormazábal es el responsable general porque es el entrenador", señaló el campeón con la U en

Agregando que "yo soy respetuoso en las opiniones, pero en absoluto estoy de acuerdo con lo que dijo Dante. Vuelvo a insistir, es un equipo y el equipo no funcionó. Ahora, los rendimiento individuales hay algunos que andan más altos y otros más bajos".

Por último, dejó en claro que todavía le sigue teniendo fe a las dos joyas de la U. "Es innegable que son dos jugadores que con el tiempo van a responder con las expectativas que todos nosotros que creemos en ellos estamos esperando", cerró.